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Движение поездов полностью восстановили в Амурской области
Фото: АГН Москва

Движение поездов полностью восстановили в Амурской области

Кирилл Николаев

Транспорт

Движение поездов на станции Ангарич в Амурской области, где 17 февраля произошел сход вагонов с углем, полностью восстановлено. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили на сайте Забайкальской железной дороги.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов осуществляется в штатном режиме. Для ликвидации последствий схода были задействованы восстановительные поезда и 340 железнодорожников.

Ранее сход 25 вагонов с углем произошел на территории Сковородинского района на перегоне станций Ангарич — Джиктанда Забайкальской железной дороги. В результате был нарушен габарит соседнего пути. Также повредилась опора контактной сети. Движение поездов было временно приостановлено в обоих направлениях.

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