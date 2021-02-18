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Татьяна Буланова рассказала, сколько платит за коммунальные услуги
Фото: Официальный Instagram Татьяны Булановой / https://www.instagram.com/buslya

Татьяна Буланова рассказала, сколько платит за коммунальные услуги

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Татьяна Буланова призналась, что платит довольно большую сумму за услуги ЖКХ. Однако конкретные цифры она называть отказалась.

— Я сама плачу за услуги ЖКХ. Выходит, конечно, много, но не буду говорить сколько. У меня большая квартира. В среднем очень много. Могу только сказать, что сумма меньше сорока тысяч рублей, — рассказала певица.

Предприниматель Бари Алибасов-младший, сын известного продюсера Бари Алибасова, в свою очередь, поделился точными цифрами, сколько они с отцом платят за коммунальные услуги.

— Я иногда отдыхаю в Курганской области, в селе Сарт-Абдрашево. Там у нас свой дом, где нет ни газа, ни воды. Мы туда привозим газовый баллон и дрова. Топим дом на дровах. У соседей за зиму уходит 9–10 тысяч рублей только на дрова, — рассказал Алибасов-младший.

Также он отметил, что за газ в квартире в Калининграде они отдают больше девяти тысяч рублей. За коммуналку в московской квартире уходит еще больше. По словам предпринимателя, на оплату уходит почти вся отцовская пенсия, что составляет около 40 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

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Татьяна БулановаБари Алибасов-младший
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