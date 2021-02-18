Татьяна Буланова рассказала, сколько платит за коммунальные услуги

Фото: Официальный Instagram Татьяны Булановой / https://www.instagram.com/buslya

Российская певица Татьяна Буланова призналась, что платит довольно большую сумму за услуги ЖКХ. Однако конкретные цифры она называть отказалась.

— Я сама плачу за услуги ЖКХ. Выходит, конечно, много, но не буду говорить сколько. У меня большая квартира. В среднем очень много. Могу только сказать, что сумма меньше сорока тысяч рублей, — рассказала певица.

Предприниматель Бари Алибасов-младший, сын известного продюсера Бари Алибасова, в свою очередь, поделился точными цифрами, сколько они с отцом платят за коммунальные услуги.

— Я иногда отдыхаю в Курганской области, в селе Сарт-Абдрашево. Там у нас свой дом, где нет ни газа, ни воды. Мы туда привозим газовый баллон и дрова. Топим дом на дровах. У соседей за зиму уходит 9–10 тысяч рублей только на дрова, — рассказал Алибасов-младший.

Также он отметил, что за газ в квартире в Калининграде они отдают больше девяти тысяч рублей. За коммуналку в московской квартире уходит еще больше. По словам предпринимателя, на оплату уходит почти вся отцовская пенсия, что составляет около 40 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

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