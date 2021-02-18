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СМИ: Власти Нидерландов перехватили партию наркотиков весом 1,3 тонны
Фото: pixabay.com

СМИ: Власти Нидерландов перехватили партию наркотиков весом 1,3 тонны

Кирилл Николаев

Происшествия

Таможенная служба Нидерландов перехватила партию кокаина весом 1,3 тонны. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило издание NL Times.

Отмечается, что партию наркотиков обнаружили в порту Роттердама в грузовом контейнере из Бразилии. Запрещенные вещества были спрятаны в полиэтиленовых пакетах среди кофейных зерен. Стоимость партии оценивается примерно в 99 миллионов евро.

В полиции отметили, что компания, для которой предназначались кофейные зерна, не причастна к контрабанде наркотиков.

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НидерландыРоттердамнаркотик
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