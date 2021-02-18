Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экономист объяснил принцип работы Центробанка с ключевой ставкой и инфляцией
Фото: moscow-live

Экономист объяснил принцип работы Центробанка с ключевой ставкой и инфляцией

Алена Фролова

Экономика

Центральный банк России не регулирует инфляцию, а пытается ее сдерживать, что может не всегда хорошо получаться в условиях экономического кризиса в мире. Это мнение высказал экономист Денис Ракша в эфире НСН.

— Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее, наоборот. Когда инфляция повышается, Центробанк вслед увеличивает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает, — объяснил Денис Ракша.

По его словам, кредитно-денежная политика является комплексом мер, в который входит не только ставка. Существует еще денежное предложение, состоящее из нескольких разных мероприятий.

— У Центробанка не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находятся в кризисной ситуации. Сейчас задачей всех ЦБ является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно «не загибалась», — добавил эксперт.

Он отметил, что важно правильно расставлять приоритеты. Граждане не должны почувствовать изменений от действий регулятора, а последствия самой инфляции ощутят.

Читайте также: Росстат опубликовал данные об инфляции за неделю

инфляцияЦентробанкключевая ставка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте