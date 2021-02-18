Экономист объяснил принцип работы Центробанка с ключевой ставкой и инфляцией

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Центральный банк России не регулирует инфляцию, а пытается ее сдерживать, что может не всегда хорошо получаться в условиях экономического кризиса в мире. Это мнение высказал экономист Денис Ракша в эфире НСН.

— Инфляция зависит не только от ставки ЦБ. Скорее, наоборот. Когда инфляция повышается, Центробанк вслед увеличивает ставку, когда инфляция падает, ЦБ ставку понижает, — объяснил Денис Ракша.

По его словам, кредитно-денежная политика является комплексом мер, в который входит не только ставка. Существует еще денежное предложение, состоящее из нескольких разных мероприятий.

— У Центробанка не получается удержать ситуацию в желаемых параметрах. Сейчас российская и мировая экономика находятся в кризисной ситуации. Сейчас задачей всех ЦБ является не столько удержание инфляции в желаемых значениях, сколько помощь экономике, чтобы она сильно «не загибалась», — добавил эксперт.

Он отметил, что важно правильно расставлять приоритеты. Граждане не должны почувствовать изменений от действий регулятора, а последствия самой инфляции ощутят.

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