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Росстат опубликовал данные об инфляции за неделю
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Росстат опубликовал данные об инфляции за неделю

Кирилл Николаев

Экономика

Потребительские цены в России с 9 по 15 февраля выросли на 0,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что подобная динамика сохраняется вторую неделю подряд. С начала февраля потребительские цены увеличились на 0,4 процента, а с начала года — на 1,1 процента. В годовом выражении инфляция по данным на 15 февраля составила 5,41 процента.

С 9 по 15 февраля в России выросли цены на мясо кур (на 1,4 процента), маргарин (на 0,9 процента), мороженую рыбу (на 0,5 процента). Цены на варено-копченую колбасу, сосиски и сардельки увеличились на 0,3 процента. Стоимость куриных яиц в среднем по стране увеличились на 0,9 процента, а подсолнечное масло стало дороже на 0,1 процента.

По данным Росстата, с 9 по 15 февраля снизились цены на пшено, шоколадные конфеты и водку (на 0,2 процента). Стоимость черного чая и карамели уменьшилась на 0,1 процента, сообщает ТАСС.

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