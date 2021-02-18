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Климатолог объяснил сложности развития зеленой энергетики в России
Фото: pixabay.com

Климатолог объяснил сложности развития зеленой энергетики в России

Елена Фролова

Общество

Развивать зеленую энергетику — сложная задача для России. Так считает заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщает Nation News.

Зеленая энергия подразумевает использование неисчерпаемых естественных источников, а именно ветра, тепла земли, воды и солнца. Она считается экологически чистой. По словам климатолога Владимира Семенова, Россия не может отказаться от углеродной энергетики, потому что страна является преимущественно холодной.

— Для нашей страны, которая в целом живет в «холодовом» стрессе, переход на возобновляемые виды энергии сложен. Мы, конечно, останемся в области углеродной энергетики. Но надо понимать, что она загрязняет атмосферу, — рассказал Владимир Семенов.

При этом он добавил, что нужно двигаться по направлению возобновляемой энергетики, потому что это в первую очередь выгодно. Для этого у России, по мнению эксперта, есть большие ресурсы, в отличие от остальных стран.

— На поверхности у нас, конечно, холодно. А под землей так же жарко, как в Африке. Нам проще извлекать тепло из такой энергии. Большим ресурсом для нас является и гидроэнергетика, — пояснил Владимир Семенов.

Климатолог отметил, что ресурсы углеводородов спустя 100–150 лет иссякнут. Их добыча станет дороже. Поэтому стоит оценивать все риски.

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Россияразвитиезеленая энергетика
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