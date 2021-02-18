Обвиняемого во взятке сотрудника полиции Челябинской области арестовали

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Суд арестовал на два месяца сотрудника МВД России по Челябинской области по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.

Мужчина будет находиться под стражей до 17 апреля 2021 года, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело

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