Обвиняемого во взятке сотрудника полиции Челябинской области арестовали
Суд арестовал на два месяца сотрудника МВД России по Челябинской области по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в пресс-центре прокуратуры региона.
Мужчина будет находиться под стражей до 17 апреля 2021 года, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело
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