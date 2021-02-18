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ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Олега Извекова
Фото: cheladmin.ru

ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Олега Извекова

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета России по Челябинской области задержали вице-мэра Челябинска Олега Извекова. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным следователей, в 2020 году Извеков получил взятку в размере более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Извеков находится под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Олег Извеков является вице-мэром Челябинска с 26 февраля 2020 года, сообщает РИА Новости.

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