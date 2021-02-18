«Милота дня»: Евгений Плющенко поддержал сына на тренировке

Евгений Плющенко

Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко, поделился с поклонниками видео с тренировки. На нем запечатлен он вместе со своим отцом, который поддерживает и напутствует своего сына на его тренировке.

— Милота дня, — подписал Александр пост.

Подписчики восторженно отнеслись к теплому видео, а также пожелали сыну фигуриста творческих успехов.

«Как мило!»; «Как тепло»; «Это так красиво»; «Папина гордость, молодец»; «Удачи тебе!»; «Успехов тебе, ты самый лучший», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Александра плющенко.

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