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Три человека погибли при пожаре во Владимирской области
Фото: АГН Москва

Три человека погибли при пожаре во Владимирской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Пожар произошел в частом доме в Киржачском районе Владимирской области. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Инцидент произошел в населенном пункте Горка. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает Интерфакс.

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МЧСВладимирская областьпожар
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