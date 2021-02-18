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Актера Шайа ЛаБафа обвинили в убийстве бездомных собак
Скриншот видео (https://www.youtube.com/watch?v=K7IqQ_fsOOA) / YouTube

Актера Шайа ЛаБафа обвинили в убийстве бездомных собак

Никита Абрамов

Звезды

Британская певица FKA twigs заявила, что актер Шайа ЛаБаф рассказал ей о том, что убил бродячих собак. По ее словам, он это сделал для погружения в роль, которую ему пришлось исполнять в фильме «Выбивая долги».

— Я сказала ему: «Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?» И он ответил: «Потому что я всерьез воспринимаю искусство», — поделилась певица.

Также FKA twigs рассказала, что актер попытался пристыдить ее за то, что она не понимает, как подобает жить настоящему актеру, пишет издание Elle.

Ранее певица FKA twigs подала в суд на актера за избиение и применение сексуального насилия. Стилистка ЛаБафа Кэролин Фо также обвинила его в побоях. Актеру после этих обвинений придется пройти лечение у психолога.

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