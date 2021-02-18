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Холдинг космического приборостроения планируется создать в России
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Роскосмос ТВ»

Холдинг космического приборостроения планируется создать в России

Никита Абрамов

Наука

Наблюдательный совет Роскосмоса одобрил решение о создании в России холдинга космического приборостроения. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Сегодня на заседании Наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос» одобрено решение о формировании на основе АО «Российские космические системы» холдинга космического приборостроения, — рассказал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам гендиректора, в состав холдинга войдут 17 компаний, среди которых будут дизайн-центры, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, а также различные сборочные производства. Возглавит его доктор экономических наук, кандидат технических наук Андрей Тюлин.

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