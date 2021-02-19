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Астролог рассказала, как на характер человека может повлиять месяц его рождения
календарь / Фото: Анна Быкова

Астролог рассказала, как на характер человека может повлиять месяц его рождения

Анастасия Волоснова

Общество

На характер человека может повлиять месяц, в который он родился. О том, какое поведение свойственно людям в зависимости от периода их рождения, рассказала астролог Анна Зорина.

По ее словам, люди, появившиеся на свет в январе, легко преодолевают жизненные трудности, так как обладают твердым характером. Отмечается, что они на подсознательном уровне могут специально искать себе соперников, чтобы проявить в споре решительность и уверенность. Подобное поведение свойственно также людям, родившимся в феврале. При этом они часто бывают излишне импульсивными и презирают других.

В марте, наоборот, рождаются ранимые люди, тяжело переносящие критику. Их амбициозности и упрямству может помешать даже небольшая неудача. День рождение в апреле означает, что человек будет жить в душевном равновесии, ценить материальные блага и мечтать о карьере. В мае появляются на свет капризные и принципиальные люди, которые часто меняют свои принципы, считает астролог.

По мнению эксперта, в июне рождаются талантливые, но ранимые люди. Именно им часто не везет в карьере. Июль сигнализирует о независимости человека, его эгоистичной натуре, которая не мешает быть щедрым и дружелюбным. В августе на свет появляются мудрые, энергичные и доверчивые люди, не боящиеся неудач, отмечает астролог.

Сентябрь свидетельствует о практичности и самолюбии в характере человека. По словам эксперта, основная цель жизни таких людей — материальное благополучие. Рожденные в октябре имеют сложный и противоречивый характер. Они ищут материальное благополучие, обладают творческим потенциалом и открывают душу только самым близким людям. В ноябре на свет рождаются загадочные личности. Они целеустремленные, но обладают внутренними страхами.

Декабрь придает характеру людей мудрость и ответственность. Рожденные в этот месяц люди очень общительны с близкими, но с посторонними ведут себя настороженно, сообщает Пятый канал.

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