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Количество самозанятых в Москве превысило полмиллиона
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество самозанятых в Москве превысило полмиллиона

Юлия Ямпольская

Город

Количество самозанятых в Москве увеличилось в 2,4 раза по сравнению с показателями 2020 года. На 1 февраля их насчитывалось 504,6 тысячи человек. В городе зарегистрировано 30 процентов от общего числа самозанятых в РФ. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, популярность налогового режима для этой категории москвичей растет.

— Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 миллионов рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го, — цитирует заммэра официальный портал мэра столицы.

Самозанятыми становятся люди, предпочитающие работать на себя и получающие легальный доход. В период пандемии коронавируса ряды самозанятых пополнили специалисты, которые оказывают услуги дистанционно — копирайтеры, маркетологи, юридические консультанты, бухгалтеры.

Как отметил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, доходы самозанятых тоже увеличиваются. Так средний размер чека в феврале составил 1943 рубля, увеличившись на 34 процента по сравнению с аналогичными показателями 2020 года.

С лета минувшего года у самозанятых появилась возможность принимать участие в госзакупках на портале поставщиков. Он был создан в 2013 году для автоматизации процессов закупок малого объема. Ежедневно на портале заключается свыше тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более одного миллиона наименований.

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