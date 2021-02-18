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Определены самые востребованные отрасли у самозанятых россиян
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Определены самые востребованные отрасли у самозанятых россиян

Татьяна Плотникова

Рынок труда

В 2020 году активнее всего росло количество самозанятых россиян в областях продажи контента и индустрии красоты. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается в исследовании сервисов «Юkassa» и «СберУслуги».

В частности, в 2020 году в сегменте продаж аудио- и видеоконтента количество самозанятых возросло в девять раз. Услугами в сфере красоты стали заниматься в восемь раз больше самозанятых граждан.

В семь раз увеличилось количество представителей консультационной сферы, в шесть раз — клининга и мелкого ремонта, в пять раз — репетиторства, в четыре раза — интернет-продаж обуви и одежды.

В Федеральной налоговой службе подсчитали, что если в начале января 2019 года самозанятых в России было чуть более двух тысяч человек, к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз — до 1,7 миллиона. Это объясняют не только введением нового налогового режима для данной категории граждан, но и активным появлением различных сервисов, удобных для самозанятых граждан, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что самозанятым гражданам в Московской области предоставят микрозаймы по льготной ставке.

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