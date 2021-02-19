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«Кучерявое создание»: Цискаридзе признался, что был против романа сестры с Дружининым
Фото: Youtube/MAXMANIA

«Кучерявое создание»: Цискаридзе признался, что был против романа сестры с Дружининым

Юлия Ямпольская

Звезды

Артист балета Николай Цискаридзе был против романа двоюродной сестры Вероники Ицкович с актером и хореографом Егором Дружининым. По его словам, танцор не ожидал, что влюбленные смогут создать семью.

Девушка познакомилась с Дружининым, но не знала, что он играл «того самого Васечкина» в художественном фильме Владимира Аленикова. Хореограф казался ей снобом, который якобы снисходительно разговаривал со всеми. Со временем Егор стал нравиться Веронике.

Родители Ицкович уважали выбор дочери, а Цискаридзе ревновал сестру к ее жениху. Ему казалось, что Дружинин — неудачный выбор девушки.

— Я был маленьким, мне было около 16 лет. Знал, что Егор — однокурсник Ники. Когда мне его представили, я смеялся, так как видел многих ухажеров Ники, симпатичных, приличных... И тут — это жутко кучерявое создание. Был не рад этим отношениям и не ожидал, что это надолго, — сказал танцор в эфире программы «Судьба человека».

В ответ на слова Цискаридзе Дружинин отметил, что «родственников не выбирают». Он добавил, что они год жили в одной квартире и Цискаридзе не раз его выручал.

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Николай ЦискаридзеЕгор Дружининсестра
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