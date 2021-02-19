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Арестован обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девочки в Чите
Фото: Следственный комитет РФ

Арестован обвиняемый в убийстве несовершеннолетней девочки в Чите

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Чите арестовали обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девочки. Об этом рассказал официальный представитель следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.

Уточняется, что полиция задержала жителя Читы 1988 года рождения. По данным следствия, мужчина выстрелил в ребенка из огнестрельного оружия. Девочка, как отмечается, могла быть убита из-за выстрела в дверь во время ссоры соседей по лестничной площадке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

— Железнодорожный суд Читы суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор, — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщали о видео, которое девочка записала незадолго до убийства. Она рассказала, что пьяный сосед стучался в дверь ее квартиры, пока папа был в магазине. Уточняется, что видео было выложено на платформу TikTok за 15 минут до смерти ребенка. Полиция проверяет данные из снятого ролика.

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