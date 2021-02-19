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Тела троих погибших нашли при пожаре в жилом доме в Кирове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Тела троих погибших нашли при пожаре в жилом доме в Кирове

Юлия Курганова

Происшествия

Тела троих погибших обнаружили на месте пожара в Кирове. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в ночь пятницу, 19 февраля. Местные СМИ сообщали о пяти погибших и шестерых пострадавших.

— Пока нашли тела троих, — сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кировской области сообщили, что продолжается проливка конструкций, пожарные пока не могут полностью обследовать место возгорания. Более 10 человек, в том числе дети, были эвакуированы из здания до прибытия спасателей. Часть жильцов разместили в гостинице.

Пожар случился в деревянном четырехквартирном жилом доме. По последним данным от регионального управления МЧС РФ на сайте, открытый огонь удалось потушить.

По сообщениям СК, среди погибших есть дети. Число жертв и пострадавших уточняется. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.

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