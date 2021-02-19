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Здание музея Маяковского в столице отремонтируют в течение года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Здание музея Маяковского в столице отремонтируют в течение года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Лубянский проезд, 3/6с6 Карта всех событий

Столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на капитальный ремонт здания Государственного музея имени В. В. Маяковского. Это следует из данных портала госзакупок.

Уточняется, что заказчиком выступает технический центр столичного департамента культуры. Максимальная стоимость контракта составляет 168,8 миллиона рублей. Подрядчик полностью выполнит капремонт здания — от стен, пола и крыши до систем жизнеобеспечения: электричество, отопление, водоснабжение, канализация, а также пожарная сигнализация и другое.

Работы должны закончить в течение 330 дней с момента заключения контракта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 11:00 15 марта.

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