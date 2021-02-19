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Более сорока километров дорог к дачам построят в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более сорока километров дорог к дачам построят в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Город

До 2023 года в девяти муниципалитетах Подмосковья появятся 16 подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ), протяженность их составит 46,3 километра. Об этом сообщили в департаменте развития новых территорий столицы.

Так, новые дороги за счет столичного бюджета построят в Коломенском, Можайском, Наро-Фоминском, Талдомском городских округах, а также в Домодедове, Чехове, Озерах, Солнечногорске и Ступине. В этих местах располагаются дачи приблизительно 45 тысяч человек.

— Около четырех миллионов москвичей являются членами различных СНТ, расположенных на территории Подмосковья. Столица много лет активно участвует в благоустройстве садовых товариществ горожан. Так, за последние 20 лет на территории Московской области государственным казенным учреждением столицы «Развитие Московского региона» было построено 40 подъездных дорог к 200 СНТ общей протяженностью более 110 километров. Это позволило улучшить транспортную инфраструктуру более чем для 120 тысяч москвичей, ― цитирует руководителя департамента Владимира Жидкина официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что уже до конца года в городском округе Ступино откроют две дороги с асфальтобетонным покрытием. Одна из них соединит деревню Васьково с союзом садоводческого некоммерческого товарищества «Волково». Дорога позволит комфортно проехать к 17 СНТ, где расположены участки почти трех тысяч москвичей.

Вторая дорога соединит деревню Чирково и село Михайловское. Она пройдет мимо 45 СНТ, которые входят в состав ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна». Земельные участки здесь принадлежат более 12,5 тысячи москвичей.

Уточняется, что на дорогах будут установлены регулирующие знаки, сигнальные столбики, будет нанесена разметка. Также на них появятся автобусные остановки.

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