Новые подземные переходы на Волоколамском шоссе откроют до конца года

подземный переход

До конца этого года откроются три новых подземных пешеходных перехода, расположенных на участке Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни. Об этом руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что переходы будут открыты одновременно с запуском движения по мосту через Сходню. Сейчас на них ведутся отделочные работы.

Два из них, расположенные у домов 112 и 116 на Волоколамском шоссе, реконструируют. Их подземные тоннели станут длиннее и шире, так как расширилось само шоссе, на котором к тому же появятся боковые проезды.

В обновленных переходах появятся лифты, которые обеспечат маломобильным людям и мамам с детскими колясками беспрепятственный спуск в переход и выход на улицу. Помимо этого, специальные спуски для колясок будут оборудованы на на лестницах.

Новый подземный переход появится у дома 128.

— Мы вышли на завершающий этап по отделке трех подземных пешеходных переходов. Сейчас специалисты монтируют лифты и устанавливают камеры видеонаблюдения. Вскоре строители приступят к пусконаладочным работам — настроят и протестируют электрооборудование, — цитирует Рафика Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Пока пешеходам предлагается пересекать Волоколамское шоссе по двум регулируемым зебрам, а также временному надземному переходу над магистралью.

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