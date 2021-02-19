Более 1,5 тысячи столичных аптек начали принимать электронные рецепты

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С февраля 2021 года жители столицы могут больше не печатать бумажные рецепты, чтобы приобрести лекарства в аптеке. Теперь достаточно показать фармацевту QR-код на экране мобильного телефона. Число аптек, отпускающих препараты по электронному рецепту, увеличилось в два раза — теперь их более полутора тысяч. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, запуск рецептов в электронном виде стал возможен благодаря функционированию единой цифровой платформы. Так, после считывания QR-кода фармацевт получает подробную информацию о назначенных лекарствах из базы данных ЕМИАС.

— Этот сервис уже доступен в 351 аптечной организации Департамента здравоохранения Москвы для льготного отпуска лекарственных средств, а также в 1223 точках коммерческих аптек. С начала работы проекта количество аптечных точек, где принимают электронные рецепты, увеличилось вдвое и составляет 1574, — цитирует заммэра официальный портал мэра Москвы.

Новая система исключает возможность несанкционированной передачи назначений препаратов другим людям или неоднократной покупки лекарств в разных аптеках по одному и тому же рецепту.

Те, кто пока не готов пользоваться рецептом в электронном виде, нохочет приобрести лекарства в аптеке, не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, могут получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

На данный момент электронный рецепт выписывают только врачи поликлиник столичного департамента здравоохранения. В будущем возможность подключиться к системе предоставят всем коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

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