Астрологи рассказали, что дарить мужчинам разных знаков зодиака на 23 Февраля

Кадр из фильма «Подарок» (2014)

Предпочтения в подарках у мужчин могут зависеть от знака зодиака. Об этом рассказали астрологи специально ко Дню защитника Отечества, 23 февраля.

Огненные знаки — Овны, Львы, Стрельцы — любят оригинальные подарки. Таким мужчинам стоит дарить креативные вещи с необычным дизайном, а также подарки, сделанные своими руками. Носки и пена для бритья вряд ли обрадуют представителей огненных знаков, считают астрологи.

Тельцы, Девы, Козероги, или знаки Земли, хотели бы получить на праздник практичные подарки. Их обрадуют новый галстук или дезодорант, а набор бесполезных сувениров или художественных книг, наоборот, огорчит.

Представителям знаков Воздуха, которыми являются Близнецы, Весы и Водолеи, не нравятся приземленные и классически поздравления. Им необходимо получать подарки, подчеркивающие их индивидуальность. Для таких мужчин лучше выбрать подарок в соответствии с их хобби.

Загадочные и страстные водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — не любят банальные подарки. Мужчинам подойдет интересный парфюм, однако цветочных и цитрусовых нот астрологи советуют избегать. Аромат обязательно должен быть терпким, сообщает SM.News.

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