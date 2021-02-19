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Астрологи рассказали, что дарить мужчинам разных знаков зодиака на 23 Февраля
Кадр из фильма «Подарок» (2014)

Астрологи рассказали, что дарить мужчинам разных знаков зодиака на 23 Февраля

Анастасия Волоснова

Общество

Предпочтения в подарках у мужчин могут зависеть от знака зодиака. Об этом рассказали астрологи специально ко Дню защитника Отечества, 23 февраля.

Огненные знаки — Овны, Львы, Стрельцы — любят оригинальные подарки. Таким мужчинам стоит дарить креативные вещи с необычным дизайном, а также подарки, сделанные своими руками. Носки и пена для бритья вряд ли обрадуют представителей огненных знаков, считают астрологи.

Тельцы, Девы, Козероги, или знаки Земли, хотели бы получить на праздник практичные подарки. Их обрадуют новый галстук или дезодорант, а набор бесполезных сувениров или художественных книг, наоборот, огорчит.

Представителям знаков Воздуха, которыми являются Близнецы, Весы и Водолеи, не нравятся приземленные и классически поздравления. Им необходимо получать подарки, подчеркивающие их индивидуальность. Для таких мужчин лучше выбрать подарок в соответствии с их хобби.

Загадочные и страстные водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — не любят банальные подарки. Мужчинам подойдет интересный парфюм, однако цветочных и цитрусовых нот астрологи советуют избегать. Аромат обязательно должен быть терпким, сообщает SM.News.

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