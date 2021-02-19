Движение по Крымскому мосту впервые остановили из-за метели
Проезд транспорта по Крымскому мосту приостановили из-за снегопада впервые после открытия. Об этом рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое отвечает за эксплуатацию моста.
Уточняется, что причиной перекрытия движения стала плохая видимость из-за метели. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом.
— По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях, — отметили в управлении.
Проезд автомобилей по мосту закрыли в 06:00 в пятницу, 19 февраля, сообщает РИА Новости.
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