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Движение по Крымскому мосту впервые остановили из-за метели
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Движение по Крымскому мосту впервые остановили из-за метели

Анастасия Волоснова

Общество

Проезд транспорта по Крымскому мосту приостановили из-за снегопада впервые после открытия. Об этом рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое отвечает за эксплуатацию моста.

Уточняется, что причиной перекрытия движения стала плохая видимость из-за метели. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом.

— По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях, — отметили в управлении.

Проезд автомобилей по мосту закрыли в 06:00 в пятницу, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

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Крымдвижениеснегопад
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