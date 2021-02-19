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Родители Жанны Фриске предложили Шепелеву выкупить их доли в квартире дочери
Отец певицы Жанны Фриске Владимир угрожал Иосифу Пригожину / Скриншот кадра передачи «Прямой эфир»

Родители Жанны Фриске предложили Шепелеву выкупить их доли в квартире дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Родители Жанны Фриске решили продать свою долю в знаменитой квартире певицы на Шмитовском проезде. Об этом они уведомили Дмитрия Шепелева, как законного представителя внука Платона. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания «СтарХит».

Известно, что родители Жанны Фриске после смерти певицы унаследовали 2/3 апартаментов, еще 1/3 отошла ее сыну Платону. Квартира сохранила интерьер, который был при жизни звезды. Там до сих пор хранятся ее костюмы и любимые духи. Ранее родители звезды неоднократно заявляли о том, что планируют оставить недвижимость внуку.

Однако они неожиданно изменили свое решение. Согласно уведомлению, которое было направлено в адрес телеведущего, Владимир и Ольга Фриске планируют продать свои доли в апартаментах за10,5 миллиона каждую.

— При этом любопытно, что кадастровая стоимость составляет 23 млн. 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена. Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери. Прослеживалось даже, что он испытывает огромное желание сделать там что-то вроде музея Жанны, — цитирует источник в окружении телеведущего «СтарХит».

Уточняется, что родители певицы имеют право продать их доли любому лицу по истечении месяца со дня получения Шепелевым уведомления, датированного 19 января 2021 года.

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Жанна Фрискесын Жанны ФрискеДмитрий Шепелев
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