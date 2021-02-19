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Теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Боузкову в финальном матче турнира WTA
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Боузкову в финальном матче турнира WTA

Анастасия Волоснова

Спорт

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешскую спортсменку Марию Боузкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра прошла в городе Мельбурн в Австралии.

Спортсменка победила в трех сетках (4:6, 6:2, 6:2). Уточняется, что 23-летняя Касаткина выиграла турнир WTA впервые с 2018 года. Предыдущую победу теннисистка одержала в октябре 2018 года на Кубке Кремля.

Дарья Касаткина занимает 75-е место в мировом рейтинге, Боузкова — 50-е. Российская теннисистка два раза проходила в четвертьфинал турниров серии Большого шлема.

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