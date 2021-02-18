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ФК «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Фото: Twitter / ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Анастасия Волоснова

Спорт

Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хорватской команды.

Два гола в составе «Динамо» забил Бруно Петкович. Он отличился на 15-й и 54-й минутах. Также забил гол Ияйи Атимвен на 75-й минуте. У «Краснодара» забитыми мячами отметились Маркус Берг (28-я минута) и Виктор Классон (69-я минута).

Ответная встреча пройдет в четверг, 25 февраля, в Хорватии.

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