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Возгорание в вентиляции произошло в здании в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возгорание в вентиляции произошло в здании в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Скаковая улица, 36 Карта всех событий

В Москве из здания эвакуировали 40 человек из-за возгорания в вентиляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных служба в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Скаковая улица, дом 36. Причиной возгорания стало тление жировых отложений в вентиляции здания. Площадь пожара составляет один квадратный метр.

До прибытия пожарных из горящего здания вывели 40 человек.

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