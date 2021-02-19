Аналитики выяснили, сколько в Санкт-Петербурге проживает экстравертов и интровертов

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Аналитики выяснили, сколько в Санкт-Петербурге живет экстравертов и интровертов. Соответствующее исследование провели сотрудники сервиса «Фотострана», сообщили «Невские новости».

Выяснилось, что 47 процентов опрошенных горожан считают себя экстравертами, так как замечают в себе такие качества, как открытость, общительность, энергичность и активность. Эти респонденты назвали себя душой компании и заявили, что не стесняются быть на виду у всех.

В свою очередь, интровертами назвали себя 34 процента опрошенных петербуржцев. Они заявили, что им трудно находиться в центре внимания долгое время, им нужно восстановить силы после такого длительного общения с малознакомыми людьми.

— Если я долго нахожусь на людях, то начинаю испытывать стресс. Не люблю внимание, — поделилась одна из участниц опроса Оксана.

Остальные участники исследования не смогли однозначно ответить, кто они — интроверты или экстраверты.

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