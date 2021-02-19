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Пользователи «Зачетной Москвы» заработали более пяти миллионов баллов
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Пользователи «Зачетной Москвы» заработали более пяти миллионов баллов

Анастасия Колоскова

Город

Студенты заработали более пяти миллионов баллов в приложении «Зачетная Москва». На них они смогут приобрести стикеры, аксессуары для телефона или дизайнерскую одежду из магазина приложения.

В течение продолжительного времени лидером среди участников является Анна Мешкова из Московского педагогического государственного университета. На ее счету — 11 724 балла. Второе место с 10 078 баллами занимает Седа Арутюнян из ВГИКа, а третье — студент Российского университета транспорта Алексей Красноленский, который заработал 9388 баллов.

— В приложении публикуют много информации об интересных мероприятиях для молодежи — это действительно классно, когда все актуальные новости для студентов собраны в одном месте. Когда проходишь тесты, ты обязательно узнаешь что-то новое для себя. Помимо этого, тебе еще и начисляют баллы, которые можно обменять на интересные подарки, — цитирует Анну Мешкову официальный сайт мэра Москвы.

По словам организатора проекта «Зачетная Москва» Евгения Лебедя, весной и летом студенты смогут принять участие в очных мероприятиях, которые пройдут в вузах, колледжах и на городских площадках.

Уточняется, что на данный момент приложение насчитывает более 15 тысяч пользователей из 121 московского вуза.

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