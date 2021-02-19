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Москвича обокрали на 200 тысяч рублей в офисе в центре Москвы
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Москвича обокрали на 200 тысяч рублей в офисе в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Щемиловский переулок, 16с2 Карта всех событий

У москвича в офисе в Тверском районе украли 200 тысяч рублей. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило в полицию вечером в среду, 17 февраля. Мужчина 33-х лет находился в офисе по адресу улица 1-й Щемиловский переулок, дом 16. По его словам, он вышел из офиса, оставив на столе свою сумку. Вернувшись в кабинет, мужчина обнаружил пропажу денег из сумки на сумму 200 тысяч рублей.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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