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Бутылку шампанского стоимостью почти 20 тысяч рублей украли из магазина в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Бутылку шампанского стоимостью почти 20 тысяч рублей украли из магазина в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Красная Пресня, 14 Карта всех событий

Из столичного магазина украли бутылку шампанского стоимостью почти 20 тысяч рублей. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным МВД, инцидент произошел в магазине по адресу улица Красная Пресня, дом 14. Неизвестный зашел в здание и тайно похитил с прилавка бутылку шампанского. Уточняется, что стоимость алкогольного напитка составляла 19 186 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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