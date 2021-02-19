Бутылку шампанского стоимостью почти 20 тысяч рублей украли из магазина в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красная Пресня, 14 Карта всех событий

Из столичного магазина украли бутылку шампанского стоимостью почти 20 тысяч рублей. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным МВД, инцидент произошел в магазине по адресу улица Красная Пресня, дом 14. Неизвестный зашел в здание и тайно похитил с прилавка бутылку шампанского. Уточняется, что стоимость алкогольного напитка составляла 19 186 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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