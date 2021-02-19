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Одиннадцатилетнюю девочку избили в школе в центре Москвы
Фото: sevbutovo.mos.ru

Одиннадцатилетнюю девочку избили в школе в центре Москвы

Ростислав Зубков

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Леонтьевский переулок Карта всех событий

Одиннадцатилетнюю девочку избили в школе в центре столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в учебном заведении, которое находится в Леонтьевском переулке.

— Ученики избили 11-летнюю школьницу в центре Москвы. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Подробности случившегося уточняются. Известно, что полтора месяца назад девочка уже попадала в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

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школаМоскваизбиение
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