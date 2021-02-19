Городской онкологический консилиум заработал в Москве

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Городской онкологический консилиум по рассмотрению сложных клинических случаев начал работать в столице. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам заместителя руководителя ведомства Саиды Гаджиевой, деятельность консилиума позволит медикам быстрее находить нестандартные методы лечения для наиболее тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города при подборе терапии пациентам.

— Любой врач-онколог первичного онкологического кабинета или отделения, а также центра амбулаторной онкологической помощи в Москве может принять решение о том, чтобы вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. При этом в консилиуме принимают участие не только главные специалисты городских, но и федеральных центров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей, — рассказала Гаджиева.

Члены городского консилиума будут принимать решения о назначении препаратов в случае необходимости нестандартного клинического подхода. Так, в состав врачебной комиссии вошли ведущие специалисты медицинских ведомств: МКНЦ имени А. С. Логинова, Московской городской онкологической больницы № 62, Городской клинической онкологической больницы № 1, Городской больницы имени Д. Д. Плетнева, Городской больницы имени С. П. Боткина, а также клиник Министерства здравоохранения РФ, включая МНИОИ имени П. А. Герцена, Центр онкологии имени Н. Н. Блохина и Центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко.

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