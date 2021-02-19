Психолог назвала главное заблуждение женщин о мужчинах

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Самое распространенное заблуждение, которого придерживаются женщины относительно мужчин, назвала психолог, мотивационный спикер, автор и ведущая тренингов по эффективной коммуникации Ирина Прокопьева. Об этом сообщило «Радио 1».

По мнению эксперта, это уверенность в том, что они смогут изменить характер партнера.

— Из моего опыта общения с женщинами — это желание изменить мужчину. Она верит в то, что может это сделать, — отметила психолог.

Однако если он сам не захочет меняться, то поменять вектор его отношения к жизни не получится. Эксперт объяснила, что если женщина хочет выйти замуж за определенного мужчину, но видит в нем определенные недостатки, то сначала, как правило, она надеется со временем их устранить или исправить. Например, она верит, что сможет отучить его от вредных привычек.

— Например, женщина думает: «Он не платит алименты, но он меня любит, и я смогу изменить его. Он был бабником, но сейчас, когда мы поставили штамп в паспорте, все будет прекрасно». Точно так же с алкоголем, — пояснила Ирина Прокопьева.

Психолог также констатировала, что брак не меняет отношений, которые были до регистрации. По ее словам, взрослый человек уже сформирован, у него есть привычки, характер и определенный рисунок поведения. По ее мнению, если что-то из этого женщину не устраивает, то не нужно строить иллюзий: после свадьбы партнер останется таким же.

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