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«Она лопнет»: девушка в Сети пожаловалась на ужасные последствия увеличения губ
Фото: Telegram/MDK

«Она лопнет»: девушка в Сети пожаловалась на ужасные последствия увеличения губ

Виктория Родимкина

Общество

Блогерша в соцсетях опубликовала видеозапись, на которой она показала последствия неудачно проведенной процедуры по увеличению губ. Видеоролик появился в аккаунте девушки в соцсети Instagram.

На видео заплаканная девушка жалуется на непрофессионально оказанные услуги, после которых у нее развилась аллергия. Верхняя губа девушки сильно опухла, сама блогерша близка к истерическому состоянию.

— Мне сказали, что моя губа может лопнуть! — сказала она.

Видео: instagram.com/vi.brendi

Пользователи соцсети поддержали пострадавшую девушку: «Жалко девчонку!»; «Проверяйте специалистов перед процедурами!»

Есть и те, кто раскритиковал блогершу: «Все хорошо в меру. А то некоторые начинают качать и остановиться не могут»; «Я вообще не понимаю, для кого это делается? Я не знаю ни одного мужчины, которому такие губища нравились бы!»

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