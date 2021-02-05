«Как у Майкла Джексона»: врач объяснил «разрушение» лица экс-жены Аршавина

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Причиной серьезных проблем со здоровьем и внешностью у бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой может быть отторжение имплантированных тканей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-терапевт Андрей Звонков.

Ранее Алиса Казьмина рассказала о «полностью разрушенном лице».

Как пояснил Звонков, иногда после хирургического вмешательства, в том числе после пластической операции, развивается некроз.

— Бывает, что заболевание, связанное с аутоиммунной системой, проявляется внезапно. У нас провоцирующих факторов аутоиммунной агрессии очень много. Одно из таких заболеваний, к примеру, ревматизм. Он провоцируется обычным стафилококком, который вызывает ангину. Белки стафилококка очень похожи на белки соединительной ткани, и иммунная система начинает разрушать собственную соединительную ткань, — сказал врач.

Звонков заметил, что спровоцировать подобный процесс можно введением в ткани какого-либо вещества белкового происхождения. В случае с Казьминой могло произойти нечто подобное, допустил врач. У женщины, по его словам, началась аутоиммунная реакция, которая привела к саморазрушению.

Собеседник «Вечерней Москвы» рассказал, что «детонатором» некроза может стать любое событие подобного рода. Как пример он упомянул ангину. Эта болезнь может дать осложнения на суставы и сердце.

— Вполне возможно, что у Майкла Джексона разрушение хрящевых тканей носа тоже было вызвано какой-то трансплантацией или инъекциями. Когда пересаживают собственные ткани, они лучше приживаются. Для пластических операций часто используют хрящевую ткань, взятую у доноров. В этой ситуации организм может распознать имплантированное как чужеродное, — объяснил Звонков.

Медик сравнил неудачное имплантирование с установкой на машину неоригинальной детали: автомобиль может развалиться. Он порекомендовал всем серьезнее относиться к своему здоровью, чтобы иметь возможность выявить недуг, в том числе аутоиммунное заболевание, на ранней стадии.

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