Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Полностью разрушено лицо»: экс-жена Аршавина рассказала о своей болезни
Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

«Полностью разрушено лицо»: экс-жена Аршавина рассказала о своей болезни

Юлия Курганова

Звезды

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о своей страшной болезни, из-за которой она буквально теряет лицо. Женщина уже полгода борется с недугом, но врачи пока не дают утешительных прогнозов.

— Я шесть месяцев на ежедневных перевязках, у меня было уже две операции и три — впереди. Чтобы видеть красивую женщину в подобном виде в зеркале, нужно много сил. У меня полностью разрушено лицо, оно держится все на скобках и пластырях, — сообщила экс-супруга спортсмена.

Она добавила, что будет бороться до конца, так как ей нужно поставить на ноги детей.

Врач-косметолог Маргарита Мазолева в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ, комментируя болезнь Казьминой, сказала, что проблемы у нее могли появиться после перенесенных пластических операций. Также косметологи могли ей занести какую-то инфекцию при процедурах.

Читайте также: «Хирург может многое»: бывшая жена Аршавина решила восстановить свое лицо

врачисерьезная болезньАлиса Казьмина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте