«Полностью разрушено лицо»: экс-жена Аршавина рассказала о своей болезни

Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о своей страшной болезни, из-за которой она буквально теряет лицо. Женщина уже полгода борется с недугом, но врачи пока не дают утешительных прогнозов.

— Я шесть месяцев на ежедневных перевязках, у меня было уже две операции и три — впереди. Чтобы видеть красивую женщину в подобном виде в зеркале, нужно много сил. У меня полностью разрушено лицо, оно держится все на скобках и пластырях, — сообщила экс-супруга спортсмена.

Она добавила, что будет бороться до конца, так как ей нужно поставить на ноги детей.

Врач-косметолог Маргарита Мазолева в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ, комментируя болезнь Казьминой, сказала, что проблемы у нее могли появиться после перенесенных пластических операций. Также косметологи могли ей занести какую-то инфекцию при процедурах.

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