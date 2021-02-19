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Около 800 человек эвакуировали из здания Большого театра из-за задымления
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 800 человек эвакуировали из здания Большого театра из-за задымления

Ростислав Зубков

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Пожарные выехали в Большой театр из-за сообщения о задымлении. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 19 февраля. До прибытия спасателей здание покинули 800 человек, которые являются сотрудниками театра.

По данным источника, в театре сработала система газового тушения из-за применения сценического дыма.

— Загорания нет, сработала сигнализация на сценический дым. Пожара нет, пострадавших нет, эвакуации нет, — подчеркнул представитель экстренных служб.

Не уточняется, произошел ли инцидент во время спектакля или репетиции.

Сообщается, что к зданию театра прибыли пожарные. В настоящее время они не обнаружили признаков задымления.

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