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Мужчина угрожает покончить с собой в центре Москвы
Фото: Pixabay/Fleimax

Мужчина угрожает покончить с собой в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 188Бк1 Карта всех событий

Мужчина забрался на крышу здания в центре Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В полицию обратилась женщина, утверждающая, что ее муж хочет покончить с собой. По предварительным данным, он находится на крыше жилого здания.

Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 188б, корпус 1. Уточняется, что здание является высотным.

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