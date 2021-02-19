Мужчина угрожает покончить с собой в центре Москвы
Россия, Москва, проспект Мира, 188Бк1 Карта всех событий
Мужчина забрался на крышу здания в центре Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
В полицию обратилась женщина, утверждающая, что ее муж хочет покончить с собой. По предварительным данным, он находится на крыше жилого здания.
Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 188б, корпус 1. Уточняется, что здание является высотным.
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