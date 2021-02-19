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Юрист рассказал, что нужно знать беременным о ранней постановке на учет
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Юрист рассказал, что нужно знать беременным о ранней постановке на учет

Елена Фролова

Общество

Беременность — это не только радостное и приятное ожидание ребенка, но и период, в который важно подготовить себя и организм к появлению малыша, а также уделить время финансовым и «бумажным» вопросам. Например, ранняя постановка на учет в женской консультации является одним из важных моментов. Юрист, член общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык разъяснил ФАН, почему на это стоит обратить внимание.

Обычно о своем интересном положении женщины узнают на сроке 5–6 недель. Именно в это время желательно встать на учет в женской консультации по месту жительства или в любом частном учреждении по месту пребывания.

Согласно закону, будущая мама может не только выбрать медучреждение, где она будет наблюдаться в течение всей беременности, но и доктора. Если по какой-либо причине врач ее не устраивает, она может обратиться к другому специалисту.

Уточняется, что вести беременность могут в следующих типах учреждений: женская консультация, частные клиники, специальный кабинет при роддоме. Обращаться в женскую консультацию лучше всего на сроке до 12 недель, так как в это время можно выявить отклонения в развитии плода, а врачам будет легче скорректировать состояние матери и ребенка. Для того чтобы встать на учет, при себе нужно иметь: паспорт, медицинский полис, СНИЛС, результаты флюорографии (важно отметить, что беременным эту процедуру делать нельзя, поэтому лучше заблаговременно пройти ее до зачатия), заявление на имя главного врача.

Бывают случаи, когда женщине приходится рожать в городе, где у нее нет прописки. Однако по закону, несмотря на это, она может получать услуги там, где ей удобно. Но для оформления могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие ее постоянное местонахождение. Точный список нужных документов укажет врач.

Важно также знать про выплаты, которые полагаются беременным, вставшим на учет на ранних сроках. Законодательство РФ предусматривает, что получать их могут несколько категорий граждан: женщины, подлежащие обязательному медстрахованию; те, кто потерял работу из-за ликвидации компании или ее упразднения; проходящие обучение по очной или заочной форме в бюджетных или платных учреждениях; женщины, находящиеся на срочной военной службе.

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