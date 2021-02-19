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Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Около 220 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Порядка 220 тысяч жителей Московской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. В регион продолжает поступать партия вакцины «Спутник V». Так, получено еще свыше 80 тысяч доз, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Светлану Стригункову.

Она напомнила, что пройти вакцинацию можно в специальных пунктах, размещенных по всей области. По ее словам, регион уже получил более 357 тысяч доз «Спутника V», а желающих сделать прививку становится все больше.

— Вакцинацию от коронавируса прошли порядка 220 тысяч человек. С каждым днем число желающих привиться увеличивается, — рассказала Светлана Стригункова.

Прививку от COVID-19 делают гражданам старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний. Для того чтобы пройти вакцинацию, нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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