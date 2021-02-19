В Москве за сутки выявили 1972 случая коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за сутки выявили 1972 случая коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число выявленных случаев в Москве увеличилось до 964 609.

В России за последние 24 часа выявили 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 18 637человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии коронавируса.

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