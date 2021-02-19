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Более 108,3 миллиона тестов на COVID-19 сделали в России с начала пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 108,3 миллиона тестов на COVID-19 сделали в России с начала пандемии

Анастасия Волоснова

Общество

С начала пандемии в России провели более 108,3 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 374 тысячи тестов на COVID-19. В настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 604 357 человек.

Ранее Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться при покупке тестов на антитела к COVID-19.

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