Более 108,3 миллиона тестов на COVID-19 сделали в России с начала пандемии
С начала пандемии в России провели более 108,3 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф в четверг, 18 февраля.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 374 тысячи тестов на COVID-19. В настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 604 357 человек.
Ранее Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться при покупке тестов на антитела к COVID-19.
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