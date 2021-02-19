Коронавирус выявили у 13 433 человек за сутки в России

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявлено более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 19 февраля.

В РФ за последние 24 часа зафиксировали 13 433 новых случая коронавируса. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране за сутки скончались от инфекции 470 человек, выздоровели 18 637 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за время пандемии выявили 4 139 031 случай COVID-19. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, вылечились от коронавируса 3 679 949 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 1972 случая коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиян предупредили о мошенниках, продающих тесты на антитела к COVID-19