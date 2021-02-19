Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коронавирус выявили у 13 433 человек за сутки в России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Коронавирус выявили у 13 433 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 13 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 19 февраля.

В РФ за последние 24 часа зафиксировали 13 433 новых случая коронавируса. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране за сутки скончались от инфекции 470 человек, выздоровели 18 637 человек.

Коронавирус выявили у 13 433 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за время пандемии выявили 4 139 031 случай COVID-19. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, вылечились от коронавируса 3 679 949 пациентов.

Коронавирус выявили у 13 433 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 1972 случая коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиян предупредили о мошенниках, продающих тесты на антитела к COVID-19

последние данныеРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте