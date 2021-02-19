Мужчина украл на свидании в Москве украшения на 2,1 миллиона рублей

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Мужчина украл у девушки украшения и часы на сумму 2,1 миллиона рублей во время свидания в столице. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам 27-летней девушки, она познакомилась с мужчиной в интернете в феврале 2021 года. Во время свидания в ресторане новый знакомый предложил снять слепки с ее украшений для изготовления реплик. На тот момент на девушке были браслет и кольцо марки Chopard, часы Rolex и подвеска Carrera y Carrera. Девушка не увидела подвоха и согласилась.

Дорогие украшения забрал приехавший в ресторан друг мужчины. Закончив ужин в ресторане, новый знакомый девушки поехал якобы за украшениями, после чего перестал выходить на связь. Пострадавшая начала подозревать неладное и позвонила в полицию. Девушка оценила причиненный ущерб в 2,1 миллиона рублей.

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