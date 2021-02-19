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Жителя Подмосковья обвинили в убийстве собственного брата
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Жителя Подмосковья обвинили в убийстве собственного брата

Анастасия Волоснова

Происшествия

Суд рассмотрит дело мужчины, который обвиняется в убийстве собственного брата в подмосковном городе Одинцове. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в пятницу, 19 февраля.

Инцидент произошел 15 декабря 2020 года в квартире в Одинцове. 39-летний мужчина поссорился со своим 37-летним братом во время распития спиртных напитков. В результате конфликта 39-летний мужчина нанес родственнику около 45 ударов ногами и руками. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уточняется, что следствие провело расследование и выдвинуло мужчине обвинение по уголовному делу. В ближайшее время его рассмотрит суд.

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