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Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии от города в области обеспечения безопасности и поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества.

Премии Москвы присуждают с 2011 года за вклад в обеспечение комплексной безопасности, создание научных разработок и технологий, реализация которых существенно повысила уровень безопасности города.

— С большим удовольствием поздравляю вас — победителей премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Место подвигу есть всегда и в мирное время, — сказал глава города.

Он отметил, что перед органами безопасности стоят сложные и важные задачи. Сергей Собянин выразил благодарность за те достижения, которые были достигнуты специалистами на службе.

По словам мэра, свыше 70 процентов жителей города ощущают себя в безопасности благодаря работе правоохранительных органов. Глава города отметил, что в 2013 году чувствовали себя в безопасности от преступных посягательств только 30 процентов москвичей.

Кроме того, столичный мэр добавил, что День защитника Отечества является одним из самых главных и святых праздников для России, передает РИА Новости.

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обеспечение безопасностинаграждения и премииСергей Собянин
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