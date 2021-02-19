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Двое мужчин пытались провезти в Москву кокаин из Южной Америки
Фото: Александр Казаков

Двое мужчин пытались провезти в Москву кокаин из Южной Америки

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал B Карта всех событий

На таможне в Шереметьеве в Москве задержали двух мужчин, которые планировали завезти в столицу килограмм кокаина из Южной Америки. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы.

Уточняется, что задержанные умышленно приобрели в Южной Америке наркотические средства и доставили их в приграничный регион России. Оттуда мужчины направились в Москву, где одного из них задержали. Второй был задержан на столичном вокзале.

У мужчин изъяли контейнеры с белым порошком, который оказался кокаином. Кроме того, врачи извлекли мешок с неизвестным веществом из желудка одного из мужчин. По данным экспертизы, там также содержался наркотик.

Общую стоимость одного килограмма наркотиков оценили в 12 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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