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Уникальное производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне
Фото: Официальный сайт министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Уникальное производство двусторонних игл запустили в подмосковной Дубне

Елена Фролова

Здоровье

Уникальное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора крови из вены заработало в Московской области. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного мининвеста.

Производство запустила компания «Гранат Био Тех» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Это первое подобное производство в России. На данный момент такие иглы производят в Европе, США и Китае. Запуск отечественного производства приведет к сокращению доли импорта продукции до 50 процентов.

Уникальное производство двусторонних игл запустили в подмосковной ДубнеФото: Официальный сайт министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

По подсчетам специалистов, мощность запуска нового предприятия составит 80 миллионов игл каждый год. Их будут поставлять в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, которые занимаются забором, хранением, перевозкой и исследованием крови.

Уникальность подобных игл заключается в том, что в них встроена камера визуализации, помогающая врачам правильно определить момент попадания иглы в вену. Таким образом снижается риск возникновения болезненных ощущений.

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производствоМосковская областьдвусторонние иглы
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